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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da muhalefete eleştiri: Bütün sermayeleri yalan...

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Giriş: 02.03.2024 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Antalya'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan emeklilerin ve vatandaşların yaşadığı zorlukları bildiklerini ifade ederken "Sıkıntıları yine biz çözeceğiz" mesajını verdi. Diğer yandan muhalefete yüklenen Erdoğan, CHP'nin bütün sermayesinin yalan olduğunu vurgularken "CHP'nin yeni genel başkanı parti teşkilatının yöneticilerine "gerçek niyetinizi saklayın" diyor" dedi. İşte detaylar...
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