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Başkan Erdoğan'dan Akbelen kararı! Tarım alanına maden sahası kurulma kararı yürürlükten kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 16:29
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen'de bulunan maden sahası için verilen kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. Karar bölgede nasıl karşılandı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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