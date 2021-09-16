Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla inşallah bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum" dedi.