09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2023 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Filistinli doktor son durumu A Haber’de anlattı
Filistinli doktor son durumu A Haber'de anlattı
İsrail yaralı taşıyan ambulansları vurdu
İsrail yaralı taşıyan ambulansları vurdu
İsrail katliam peşinde mi?
İsrail katliam peşinde mi?
İsrail mülteci kampını böyle vurdu!
İsrail mülteci kampını böyle vurdu!
Cehennemin kapıları açıldı! Korkunç senaryo...
Cehennemin kapıları açıldı! Korkunç senaryo...
Kudüs’te patlama ve siren sesleri!
Kudüs’te patlama ve siren sesleri!
İDA’nın test atış görüntüleri paylaşıldı
İDA'nın test atış görüntüleri paylaşıldı
Suriye operasyonundan yeni görüntü!
Suriye operasyonundan yeni görüntü!
Emekli zammı için kritik gün
Emekli zammı için kritik gün
İstanbul’da polise saldırı! Bir şehit...
İstanbul'da polise saldırı! Bir şehit...
Hamas sızmayı nasıl başardı? Canlı yayında anlattı
Hamas sızmayı nasıl başardı? Canlı yayında anlattı
Daha Fazla Video Göster