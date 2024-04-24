24 Nisan 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'a annesiyle resmini hediye eden Buğlem A Haber'de! "O mutlu olunca ben de mutlu oldum"
Ankara'da lösemiye yakalandıktan sonra resim yapmaya başlayan ve hastalığı yenen 12 yaşındaki Buğlem Yılmaz, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye etmişti. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın yanında küçük savaşçı Buğlem var. İşte küçük savaşçı Buğlem Yılmaz’ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinin detayları…