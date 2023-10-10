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Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

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Giriş: 10.10.2023 19:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile ortak açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan İsrail sorununun çözümüyle ilgili olarak, "Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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