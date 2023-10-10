10 Ekim 2023, Salı
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Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile ortak açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan İsrail sorununun çözümüyle ilgili olarak, "Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.