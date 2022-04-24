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Başkan Erdoğan vatandaşın çay davetini kıramadı: İftar sonrası çay molası

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Giriş: 24.04.2022 00:00
Güncelleme:24.04.2022 00:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü`nde çocuklarla iftar yaptı. İftar sonrası Başkan Erdoğan, vatandaşlardan Yusuf Özgün'ün çay davetini geri çevirmeyerek Küçükyalı'da bulunan işyerini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan vatandaşın çay davetini kıramadı
Başkan Erdoğan vatandaşın çay davetini kıramadı
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