Başkan Erdoğan vatandaşın çay davetini kıramadı: İftar sonrası çay molası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü`nde çocuklarla iftar yaptı. İftar sonrası Başkan Erdoğan, vatandaşlardan Yusuf Özgün'ün çay davetini geri çevirmeyerek Küçükyalı'da bulunan işyerini ziyaret etti.