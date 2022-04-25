Başkan Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı | "İstanbul ve 2023" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz." dedi.

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