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Başkan Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı | "İstanbul ve 2023" mesajı

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Giriş: 25.04.2022 10:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz." dedi.
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