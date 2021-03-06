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Başkan Erdoğan: Terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık

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Giriş: 06.03.2021 14:45
Güncelleme:06.03.2021 14:52
Son dakika haberine göre Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık." diye konuştu. Erdoğan, "Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur." dedi.
Terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık
"Terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık"
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