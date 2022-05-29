Başkan Erdoğan Suriye'ye harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine ineriz!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası yurda döndü. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK'ya operasyonlar Suriye için çok daha geçerli, önemli" ifadelerini kullanarak "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi.

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