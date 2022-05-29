29 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Suriye'ye harekat mesajı: Bir gece ansızın tepelerine ineriz!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası yurda döndü. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK'ya operasyonlar Suriye için çok daha geçerli, önemli" ifadelerini kullanarak "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi.