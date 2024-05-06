07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konsey Başkanı Abdulfettah El Burhan ile görüşme gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konsey Başkanı Abdulfettah El Burhan ile görüşme gerçekleştirdi

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 23:20
Güncelleme:06.05.2024 23:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan’a oğlunun Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü!
Beyaz Saray’dan ateşkes açıklaması!
Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli 2024 Belli Oldu!
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli (2024) Belli Oldu!
Dayakçı annenin görüntüleri ahaber.com.tr’de!
Dayakçı annenin görüntüleri ahaber.com.tr'de!
CHP Genel Başkanı Özel Bahçeli ile görüşecek!
CHP Genel Başkanı Özel Bahçeli ile görüşecek!
KAAN ikinci kez gökyüzünde!
KAAN ikinci kez gökyüzünde!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 16 terörist sarı torbada!
Sosyal medyada serum çılgınlığı!
Sosyal medyada serum çılgınlığı!
Rusya’dan Batı’ya gözdağı!
Rusya'dan Batı'ya gözdağı!
TCG Anadolu sahaya iniyor! İlk milli uçak gemisi ile tatbikat
TCG Anadolu sahaya iniyor! İlk milli uçak gemisi ile tatbikat
İşte 31 Mart’ın kesin sonuçları!
İşte 31 Mart'ın kesin sonuçları!
Daha Fazla Video Göster