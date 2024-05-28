28 Mayıs 2024, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'hançer' çıkışı: Dönüp tersini yaptılar...
4 Kasım'da gerçekleşen CHP Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez canlı yayında konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hançer' çıkışıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kuyu kazdığını açık açık itiraf etti.