Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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