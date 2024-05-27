İşgalci İsrail çadır kenti bombaladı insanlar diri diri yakıldı! Sınırları aşan katliam…

İsrail dünyanın gözü önünde bir kez daha savaş suçu işledi. Tel Aviv güçleri, 1,5 milyon Gazzeli'nin son sığınağı Refah'a saldırdı. Kentin kuzeybatısındaki çadır kent bombalandı kırktan fazla sivil hayattan koparıldı. İnsanlar diri diri yanarak can verdi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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