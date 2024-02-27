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Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Manisa'da devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 13:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim mitinglerine bugün Manisa'da devam ediyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Manisa'dan aktardı.
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