Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Manisa'da devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim mitinglerine bugün Manisa'da devam ediyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Manisa'dan aktardı.

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