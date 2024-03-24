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Başkan Erdoğan: Sağlam Adam Murat Kurum

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Giriş: 24.03.2024 16:04
AK Parti'den İstanbul'da gövde gösterisi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne megakentin dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Başkan Erdoğan, ''İnşallah İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak bu hedefimize ulaşacağız. Ne yapacağız Sağlam Adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
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Başkan Erdoğan: Sağlam Adam Murat Kurum
Başkan Erdoğan: Sağlam Adam Murat Kurum
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