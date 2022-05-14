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Başkan Erdoğan Rize'de Aliyev ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2022 17:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize - Artvin Havalimanı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan ve Aliyev, törenin ardından bir araya geldi.
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