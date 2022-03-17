Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti

Türkiye'nin Ukrayna için diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü. "Diplomasiye fırsat verilmeli" mesajını veren Başkan Erdoğan, "Kalıcı ateşkes uzun soluklu çözümün yolunu açar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Putin ile Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti.

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