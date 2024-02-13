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Başkan Erdoğan Nahyan ile görüştü

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Giriş: 13.02.2024 13:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
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Başkan Erdoğan Nahyan ile görüştü
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