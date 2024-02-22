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Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi! "Çanakkale Türküsü"ne eşlik etti

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Giriş: 22.02.2024 23:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Öte yandan Başkan Erdoğan küçük genç kızın çaldığı "Çanakkale Türküsü'ne" eşlik etti.
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Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
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