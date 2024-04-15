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Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

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Giriş: 15.04.2024 20:24
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı.
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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