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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 19:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmeler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
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