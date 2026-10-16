Başkan Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin Bakan Kurum'dan bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sel felaketinden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldı. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız" dedi. Bakan Kurum ise AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşların arandığını, afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını ve tahliye edilmesi gereken binalardaki vatandaşların barınma alanlarına yerleştirileceğini bildirdi.