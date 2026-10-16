Başkan Erdoğan'dan piyasa düzenbazlarına sert uyarı: “Fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası programında ekonomi ve sermaye piyasalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, “Fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz” dedi. Fon soruşturmalarının büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, sermaye piyasalarının münferit olaylar üzerinden bütünüyle suçlanmasına karşı çıktı.