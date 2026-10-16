Eyüpsultan'da elektrikli otomobil alev alev yandı! İtfaiyenin söndürme çalışmaları kamerada

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki Skywell marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan aracın batarya ve motor bölümünde yoğun söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerin yangına müdahale anları kameraya yansıdı.