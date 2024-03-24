24 Mart 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan İstanbul mitinginde konuştu: İstanbul'u CHP zulmünden kurtarmalıyız | Sağlam aday sağlam adam: Kurum ile yeni bir dönemi başlatacağız
AK Parti'den İstanbul'da gövde gösterisi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne megakentin dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İstanbul'u yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı haline getireceğiz" dedi.