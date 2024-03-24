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Başkan Erdoğan İstanbul mitinginde konuştu: İstanbul'u CHP zulmünden kurtarmalıyız | Sağlam aday sağlam adam: Kurum ile yeni bir dönemi başlatacağız

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Giriş: 24.03.2024 16:18
AK Parti'den İstanbul'da gövde gösterisi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne megakentin dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İstanbul'u yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı haline getireceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Erdoğan: Meydan gümbür gümbür 31 Mart’a yürüyor
Erdoğan: Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor
Başkan Erdoğan: Sağlam Adam Murat Kurum
Başkan Erdoğan: Sağlam Adam Murat Kurum
Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı
Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı
Murat Kurum: İstanbul için fetret dönemi bitecek
Murat Kurum: İstanbul için fetret dönemi bitecek
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
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Büyük İstanbul Mitingi için hazırlıklar tamam
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İstanbul emanetini almaya gidiyor! Rekor katılım
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