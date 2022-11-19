19 Kasım 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında kritik görüşme: Mücadeleye hep birlikte devam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.