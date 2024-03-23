Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulundu: Biz İstanbul'a aşığız aşık...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP lideri Özgür Özel'e yönelik, "Filistinli kardeşlerimize terörist iftirasını atanlarını dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil, İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor" diyen Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'e de ateş püskürerek "İnsanlıktan nasibini almamış terör devleti" ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "5 yıl kaybettik 5 yıl daha kaybedemeyiz! Biz İstanbul'a aşığız aşık..." dedi. Öte yandan ekonomik gelişmelere ilişkin hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz vurgusunu yapan Başkan Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş olacağını belirtti.