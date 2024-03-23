23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulundu: Biz İstanbul'a aşığız aşık...

Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulundu: Biz İstanbul'a aşığız aşık...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 21:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP lideri Özgür Özel'e yönelik, "Filistinli kardeşlerimize terörist iftirasını atanlarını dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil, İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor" diyen Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'e de ateş püskürerek "İnsanlıktan nasibini almamış terör devleti" ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "5 yıl kaybettik 5 yıl daha kaybedemeyiz! Biz İstanbul'a aşığız aşık..." dedi. Öte yandan ekonomik gelişmelere ilişkin hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz vurgusunu yapan Başkan Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüş olacağını belirtti.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Akşener’den CHP’nin Yavaş’ına salvo
Akşener'den CHP'nin Yavaş'ına salvo
Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı?
Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı?
Özel’e memleketi Manisa’da şok!
Özel'e memleketi Manisa'da şok!
Erdoğan: CHP Avrupa’nın ve ABD’nin sesidir
Erdoğan: CHP Avrupa'nın ve ABD'nin sesidir
TÜRKSAT 6-A için geri sayım!
TÜRKSAT 6-A için geri sayım!
Ankara’ya belediyecelik mesajı
Ankara'ya belediyecelik mesajı
Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı!
Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı!
İstanbul depreme ne kadar hazır?
İstanbul depreme ne kadar hazır?
Konser katliamının perde arkasında ne var?
Konser katliamının perde arkasında ne var?
Yerel seçim heyecanı! Kütahya projeleri neler?
Yerel seçim heyecanı! Kütahya projeleri neler?
AK Parti Büyük Ankara Mitingi!
AK Parti Büyük Ankara Mitingi!
Daha Fazla Video Göster