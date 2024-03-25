25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu: Devlet hem anadır hem babadır!

Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu: Devlet hem anadır hem babadır!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2024 20:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Korumasındaki Çocuklarla İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu!
Damak çatlatan lezzet! İşte tarifi
Damak çatlatan lezzet! İşte tarifi
5 adet süper Mushshak uçağı envantere girdi!
5 adet süper Mushshak uçağı envantere girdi!
Gazze’de ateşkes tasarısı Birleşmiş Milletler’de kabul edildi!
Gazze'de ateşkes tasarısı Birleşmiş Milletler'de kabul edildi!
Muhalefet mi kartel mi belli değil
"Muhalefet mi kartel mi belli değil"
MSB’den “Yerli ve Milli Güzümüz Atak” paylaşımı!
MSB’den “Yerli ve Milli Güzümüz Atak” paylaşımı!
Batılı liderleri Rusya korkusu sardı!
Batılı liderleri Rusya korkusu sardı!
İlk temel atıldı! İstanbul depreme hazır mı?
İlk temel atıldı! İstanbul depreme hazır mı?
Bilecik için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Bilecik için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Isparta için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Isparta için projeleri neler? A Haber'de anlattı
DEM’den CHP itirafı: Kandil’den talimat aldık
DEM'den CHP itirafı: Kandil'den talimat aldık
Yargıtay başkanını seçiyor!
Yargıtay başkanını seçiyor!
Daha Fazla Video Göster