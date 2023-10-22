22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2023 10:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile de telefon görüşmesi yaptı.
Bu hata İsrail’i Gazze’de bitirecek
Bu hata İsrail’i Gazze'de bitirecek
Gazze’ye doktor ve tıbbi yardım
Gazze'ye doktor ve tıbbi yardım
Başkan Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Haniyye ile telefonda görüştü
Türkiye’den Gazze’ye doktor desteği
Türkiye'den Gazze'ye doktor desteği
Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber’de
Gazzeli doktor Fadia Malhis A Haber'de
İşgalci İsrail Gazze’de pazar yerini vurdu
İşgalci İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu
Başkan Erdoğan Heniyye ile görüştü!
Başkan Erdoğan Heniyye ile görüştü!
Bahçeli’den İsrail’e 24 saat müddet!
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat müddet!
Bitmeyen sistematik soykırım
Bitmeyen sistematik soykırım
Aynı kadar aynı senaryo!
Aynı kadar aynı senaryo!
Böyle cezalandırma olmaz
"Böyle cezalandırma olmaz"
2001’deki görüntüleri sızdı! KATİL....
2001’deki görüntüleri sızdı! KATİL....
Daha Fazla Video Göster