13 Şubat 2024, Salı
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Başkan Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla görüştü: BAE, Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Yatırıcıları Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.