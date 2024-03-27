Başkan Erdoğan Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti: Allah'ım var, devletim var! Yeter bana...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti. Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Başkan Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

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