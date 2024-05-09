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Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü'nde Gazze mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:13
Başkan Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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