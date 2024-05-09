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Antalya'da uçağın ön tekeri inişte patladı! Pist uçuşa kapatıldı | Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 13:01
8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından bugün de Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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