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10 ilde terör operasyonları! “Bozdoğan-36” operasyonlarında 72 gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:22
10 ilde eş zamanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.
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