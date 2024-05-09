09 Mayıs 2024, Perşembe
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ABD ve Filipinler’den ortak tatbikat! Gemi savar füzeler ilk kez ateşlendi
Dünyanın gözü Ukrayna ve Gazze'de ama Asya Pasifik coğrafyasında da sular sıcak. Filipinler ABD ile ortak tatbikat düzenliyor ve ilk kez gelişmiş gemi savar füzeler kullanıldı. Tatbikatta bir geminin batırılması ise Çin'e bir mesaj olarak yorumlanıyor. Çin ise yeni uçak gemisini test etmeye devam ediyor.