ABD ve Filipinler’den ortak tatbikat! Gemi savar füzeler ilk kez ateşlendi

Dünyanın gözü Ukrayna ve Gazze'de ama Asya Pasifik coğrafyasında da sular sıcak. Filipinler ABD ile ortak tatbikat düzenliyor ve ilk kez gelişmiş gemi savar füzeler kullanıldı. Tatbikatta bir geminin batırılması ise Çin'e bir mesaj olarak yorumlanıyor. Çin ise yeni uçak gemisini test etmeye devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN