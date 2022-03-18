18 Mart 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Çanakkale’de
Son dakika haberi... Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı törenle kutlanıyor. Kutlamalar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı törenle 253 bin şehit adına üzerine ‘Çanakkale geçilmez’ yazan altın madalyanın Türk Bayrağı'na takılarak göndere çekilmesiyle başladı. Başkan Erdoğan Şehitler Abidesi'ndeki törene katılacak.