Başkan Erdoğan bugün Madrid’e gidecek

NATO liderleri İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanıyor. Başkan Erdoğan da zirveye katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek. Peki gündemde hangi başlıklar var? Başkan Erdoğan konuları gündeme taşıyacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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