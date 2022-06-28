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Başkan Erdoğan bugün Madrid'e gidecek

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 08:56
NATO liderleri İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanıyor. Başkan Erdoğan da zirveye katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek. Peki gündemde hangi başlıklar var? Başkan Erdoğan konuları gündeme taşıyacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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