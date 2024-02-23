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Başkan Erdoğan Balıkesir'de mitinge giderken coşkuyla karşılandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 20:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir'de Kuvay-i Milliye Meydanı'nda düzenlediği mitinge gelirken vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Dün Denizli'deydi Başkan Erdoğan ve orada da büyük bir sevgi seli vardı.
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