Başkan Erdoğan Balıkesir'de mitinge giderken coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir'de Kuvay-i Milliye Meydanı'nda düzenlediği mitinge gelirken vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Dün Denizli'deydi Başkan Erdoğan ve orada da büyük bir sevgi seli vardı.

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