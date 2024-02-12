12 Şubat 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor! 2 günlük BAE ziyareti sonrası Mısır'a geçecek
2024 yılının 2. Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Kabinede ilk gündem terörle mücadele olacak. 2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de kabine toplantısında ele alınacak. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından diplomatik temaslar için BAE ve Mısır’a gidecek. 2 günlük BAE ziyareti sonrası Mısır'a geçecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.