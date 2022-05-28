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Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! TEKNOFEST heyecanı başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 11:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.
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