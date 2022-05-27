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Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2022 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmede ikili ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşının detayları ele alındı.
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
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