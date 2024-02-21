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Başkan Erdoğan Afyon'da | CHP'nin adım adım yaklaşan 31 Mart hezimeti: Adaylarını yapay zekaya soruyorlar

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Giriş: 21.02.2024 15:06
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan konuşmasında "Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Adaylarını yapay zekaya soruyorlar
Başkan Erdoğan: Adaylarını yapay zekaya soruyorlar
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