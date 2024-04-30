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Başkan Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: Taksim Meydanı mitinge uygun değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 20:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '13. Çalışma Meclisi Programında' önemli açıklamalarda bulunuyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik edeb Başkan Erdoğan, "Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz. Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır" ifadelerini kullandı.
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