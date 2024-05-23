Başıboş köpek düzenlemesi geliyor! Kimlere hangi sorumluluklar düşüyor?

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Daha fazla detayı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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