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Başıboş köpek düzenlemesi A Haber’de! Tartışılan düzenlemenin ayrıntılarında hangi maddeler yer alıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 18:31
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı. Başıboş köpekler için formül ne? Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Kısırlaştırma mı, uyutma mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban'dan alacağız. İşte detaylar…
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