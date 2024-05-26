Başıboş köpek düzenlemesi A Haber’de! Tartışılan düzenlemenin ayrıntılarında hangi maddeler yer alıyor?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı. Başıboş köpekler için formül ne? Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Kısırlaştırma mı, uyutma mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban'dan alacağız. İşte detaylar…

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