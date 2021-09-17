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Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı!

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Giriş: 17.09.2021 10:21
Bartın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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