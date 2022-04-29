29 Nisan 2022, Cuma
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Bakanlık duyurdu! Teröristlere geçit yok! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 6 PKK-YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 1 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiklerini açıkladı.