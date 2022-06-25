25 Haziran 2022, Cumartesi
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Bakan Kirişçi yangın bölgesinden bildirdi: Soğutma çalışmaları gün boyu devam edecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangın bölgesinden açıklamalarda bulundu. Yangının tamamen kontrol altına alındığını bildiren Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının ise gün boyu süreceğini bildirdi.