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Bakan Kirişçi yangın bölgesinden bildirdi: Soğutma çalışmaları gün boyu devam edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 11:30
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangın bölgesinden açıklamalarda bulundu. Yangının tamamen kontrol altına alındığını bildiren Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının ise gün boyu süreceğini bildirdi.
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