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Bakan Hakan Fidan Mısır'da! Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

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Giriş: 14.10.2023 01:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin daveti üzerine geldiği Mısır'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Fidan, Kahire'de yapılan toplantıda Türk vatandaşlarına ve onların yurt dışındaki girişimlerine desteklerin süreceğini ifade etti.
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