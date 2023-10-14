Bakan Hakan Fidan Mısır'da! Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin daveti üzerine geldiği Mısır'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Fidan, Kahire'de yapılan toplantıda Türk vatandaşlarına ve onların yurt dışındaki girişimlerine desteklerin süreceğini ifade etti.